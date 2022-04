Vliegveld Rotterdam bekijkt verzoeken overnemen Schipholvluchten

Rotterdam The Hague Airport beoordeelt meerdere verzoeken van organisaties zoals luchtvaartmaatschappij KLM en reisorganisatie Corendon om vluchten over te nemen. Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen opgeroepen dit weekend vluchten te annuleren vanwege de te verwachten drukte. Er kwamen vooralsnog minder dan tien aanvragen binnen, aldus een woordvoerder.

De verzoeken van KLM worden nu beoordeeld, daarna volgen die van overige maatschappijen. Het verzoek van Corendon voor een vlucht op zaterdag en een op zondag is al goedgekeurd.

De zegsman zegt dat er ‘enige ruimte’ is om vluchten over te nemen. Dan wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar hoeveel personeel beschikbaar is om de bagage af te handelen. ‘En ook bij ons is het al drukker vanwege de meivakantie. Maar we beoordelen iedere aanvraag.’

Reisorganisatie TUI laat weten ‘alle mogelijkheden’ te onderzoeken om te helpen Schiphol dit weekend te ontlasten. Ook het verplaatsen van vluchten naar andere luchthavens is een optie, zegt een woordvoerster. ‘Maar dan moet het wel mogelijk zijn. De mogelijkheden zijn helaas beperkt zo heel kort voor vertrek.’ Namens TUI vertrekken dit weekend 45 volle vakantievluchten naar Europese bestemmingen maar ook naar bijvoorbeeld Curaçao.

Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen gevraagd dit weekend boekingen te annuleren vanwege de drukte. Onder meer Corendon en TUI zeggen dat niet te willen doen en kijken naar andere oplossingen.