Hoogleraar vertrekt voorafgaand aan intern onderzoek UvA

Hoogleraar Hein Vermeulen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft zijn ontslag ingediend nadat de universiteit had laten weten een intern onderzoek in te stellen naar verborgen sponsoring van het salaris van Vermeulen. Een woordvoerder van de UvA zegt na berichtgeving van Nieuwsuur dat Vermeulen vrijdagochtend zelf besloot te vertrekken.

De universiteit wilde intern onderzoek doen nadat onder meer Nieuwsuur vragen had gesteld over de hoogleraar. Het programma meldt vrijdagochtend dat Vermeulen jarenlang heimelijk zou zijn gesponsord door een lobbyvereniging van vastgoedbeleggers. Deze sponsoring liep via een constructie met een tussenpersoon. Op kosten van de vereniging zou Vermeulen onder meer onderzoek hebben gedaan naar belastingvrijstellingen voor vastgoedbeleggers. De UvA wist niet van de financiering, vertelt de woordvoerder. Vermeulen had de sponsoring niet gemeld.

Of eerdere onderzoeken gepubliceerd door Vermeulen teruggetrokken moeten worden, weet de universiteit nog niet. Ook kijkt de UvA of het interne onderzoek doorgaat na het vertrek van Vermeulen. Volgens Nieuwsuur zou er ook een onderzoek lopen naar mogelijke betrokkenheid van oud-vakgroepvoorzitter Rob Cornelisse.

Vermeulen begon in 2012 als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) betaalde zijn loon. Nieuwsuur meldt dat in werkelijkheid het geld vijf jaar lang afkomstig was van de Vereniging ter behartiging van de gezamenlijke belangen van beursgenoteerde fiscale vastgoedbeleggingsinstellingen (VBFV).