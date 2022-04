Oktoberfest gaat weer door na twee jaar corona

Na een gedwongen onderbreking van twee jaar door corona gaat het grootste volksfeest ter wereld, het Oktoberfest in de Beierse hoofdstad München, dit jaar weer door. Er zullen geen coronabeperkingen gelden. Althans, dat is de bedoeling. De burgemeester van München benadrukt dat een nieuwe corona-uitbraak nog roet in het eten kan gooien. Volgens hem is over het besluit over het Oktoberfest lang nagedacht, ook door de oorlog in Oekraïne.