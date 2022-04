Boos Sunweb wil schade drukte Schiphol claimen bij luchthaven

Reisorganisator Sunweb kijkt met een juridisch team naar de mogelijkheden om de opgelopen schade door de drukte op Schiphol te kunnen claimen bij de luchthaven. Volgens een woordvoerster kunnen de gemaakte kosten in de miljoenen euro’s gaan lopen. De reisorganisatie spreekt van een unieke situatie. ‘Het is niet eerder gebeurd dat Schiphol zo’n wanprestatie leverde.’

Het vliegveld heeft luchtvaartmaatschappijen gevraagd dit weekend boekingen te annuleren en voor komende week geen nieuwe boekingen aan te nemen vanwege de verwachte drukte. Sunweb heeft zelf geen vluchten die dit weekend vertrekken vanaf Schiphol. Klanten van de reisorganisatie vliegen met luchtvaartmaatschappijen Transavia en Vueling. ‘Transavia heeft gezegd geen vluchten te annuleren en voorlopig zijn vluchten van onze reizigers niet geannuleerd.’

Toch vreest de woordvoerster ervoor dat dat wel gaat gebeuren, of dat vliegtuigen anders ‘met grote vertraging’ vertrekken. Sunweb zegt reizigers vanwege de onduidelijkheid nauwelijks te kunnen informeren. ‘We kunnen wel het callcenter opschalen en dat hebben we natuurlijk gedaan. We raden reizigers zeker aan gewoon naar de luchthaven te gaan en daar drie uur van tevoren te zijn.’