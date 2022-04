Groei eurozone zwakker door oorlog, inflatie verder omhoog

De economische groei van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2 procent gegroeid in vergelijking met de voorgaande periode. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige raming. In het vierde kwartaal van 2021 kwam de groei nog uit op 0,3 procent.

De economie van de eurolanden wordt geraakt door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, met name de sterk gestegen energieprijzen. Ook wordt de inflatie door de hoge energieprijzen aangejaagd. Volgens Eurostat steeg de inflatie in het eurogebied in april naar het nieuwe record van 7,5 procent op jaarbasis. Dat was 7,4 procent in maart.