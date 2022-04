FNV: kans op nieuwe staking KLM-personeel op Schiphol heel klein

Grondpersoneel van KLM legde op zaterdagochtend op eigen initiatief het werk neer. Tientallen vluchten moesten daarop worden geschrapt omdat vracht en bagage niet aan boord van vliegtuigen werd geladen. Door de werkonderbreking ontstonden extreem lange wachtrijen. Vanwege die drukte werden reizigers op een gegeven moment opgeroepen niet meer naar de luchthaven te komen. Ook gingen even de op- en afritten van de snelweg A4 naar Schiphol dicht.

Voor komend weekend waarschuwt Schiphol opnieuw voor drukte, ook nu er naar verwachting niet zal worden gestaakt. Dat komt vooral door personeelstekorten. De luchthavenexploitant heeft maatschappijen gevraagd maatregelen te nemen om de druk te verminderen. Mogelijk dat vluchten worden geschrapt of omgeleid.

FNV is niet verbaasd over de problemen op de luchthaven. ‘Wij hebben in vroeg stadium al gewaarschuwd voor chaos’, aldus Van de Geer. Hij rept van bedrijfsblindheid. ‘Eigenlijk is de grootste staking op Schiphol al een tijd aan de gang. Mensen weigeren namelijk daar te gaan werken tegen de huidige arbeidsvoorwaarden.’

De personeelscrisis op Schiphol is een uitwas van de coronapandemie. Omdat er twee jaar lang bijna niet werd gevlogen was veel personeel overbodig. Zij vonden soelaas in bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten of in de logistiek. Volgens FNV zijn mensen niet happig op een terugkeer. ‘Waarom zou ik terugkomen als ik bij Albert Heijn meer verdien’, schetst Van de Geer de situatie van de oud-medewerkers. Ook valt er, gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt, volgens hem wat te kiezen.