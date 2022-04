Corendon wil uitwijken naar Rotterdam voor Schipholvluchten

Reisorganisatie Corendon kijkt naar mogelijkheden om vluchten de komende dagen vanaf andere Nederlandse luchthavens zoals die van Rotterdam te laten vertrekken, in plaats van vanaf Schiphol. Zo zegt Corendon-topman Steven van der Heijden maatregelen te willen nemen in verband met de verwachte drukte dit weekend op het grootste Nederlandse vliegveld. Van der Heijden verwacht vrijdagochtend nog duidelijkheid over de verplaatsingen.