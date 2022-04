De Nederlandse ambassade in Kiev gaat vrijdag weer open. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) heeft dat gezegd voor aanvang van de ministerraad.

De ambassade was vlak na de Russische invasie in Oekraïne verplaatst van de hoofdstad naar de stad Lviv in het westen van het land. Deze plek werd daarna ook verlaten.

Sinds 19 april is een klein team in Lviv weer aan de slag gegaan onder leiding van ambassadeur Jennes de Mol.