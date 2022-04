Kleine groei economie Duitsland in eerste kwartaal

De economie van Duitsland, de grootste van Europa, is in het eerste kwartaal licht gegroeid. Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau bedroeg de groei van de belangrijkste handelspartner van Nederland 0,2 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Het bureau stelt dat de economische groei werd geremd door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zoals de sterk gestegen energieprijzen.