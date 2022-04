Reisorganisaties verwachten miljoenenschade door chaos Schiphol

Reisorganisaties vrezen voor miljoenen euro’s schade door de problemen met drukte op Schiphol. De luchthaven heeft vliegmaatschappijen gevraagd dit weekend boekingen te annuleren en voor komende week geen nieuwe boekingen aan te nemen. Het is nog niet duidelijk of luchtvaartmaatschappijen dit weekend inderdaad overgaan tot annuleringen, maar alleen de vrees ervoor leidt al tot extra werk en kosten voor reisorganisaties. ‘Het is één grote chaos’, aldus voorzitter Frank Oostdam van brancheorganisatie ANVR.

De schade wordt veroorzaakt doordat geboekte accommodaties door geannuleerde vliegreizen leeg blijven staan. ‘De accommodaties zullen zeggen: ‘dat de klant niet komt is niet mijn probleem’’, meent Oostdam. De ‘hevig gefrustreerd en boze’ reisorganisaties gaan volgens hem ‘uiteraard’ de schade proberen te verhalen op Schiphol. ‘Wij hebben de oplossing ook niet, maar hebben dit probleem ook niet veroorzaakt.’

Ook het vertrouwen in Schiphol dat hierdoor afneemt kan uiteindelijk gevolgen hebben voor het aantal boekingen bij reisorganisaties. ‘De schade is nog veel meer dan we ons kunnen voorstellen’, denkt de ANVR-voorzitter. Als de problemen aanhouden, kan die volgens hem in de tientallen miljoenen euro’s lopen.

‘Onze bedrijven worden geconfronteerd met enorme kosten’, zegt Oostdam. ‘Naar aanleiding van de drukte door de staking van KLM-personeel afgelopen weekend is er een enorme hausse aan telefoontjes op ons afgekomen van verontruste mensen die op het punt staan op vakantie te gaan. Er moeten meer werknemers worden ingezet bij callcenters.’