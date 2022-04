Urologen: blaaskanker bij vrouwen vaak voor ontsteking aangezien

Blaaskanker wordt bij vrouwen te vaak aangezien voor chronische blaasontsteking. Daardoor krijgen ze specialistische hulp niet zo snel als zou moeten. Dat zeggen urologen Tahlita Zuiverloon en Joost Boormans van het Erasmus MC Kanker Instituut in aanloop naar de Blaaskanker Awareness Maand. Blaaskanker treft jaarlijks 7000 Nederlanders, van wie een kwart vrouw is.

"Ik zie op mijn spreekuur vaak vrouwen tussen de 60 en 70 jaar die bloed plassen en langdurig antibiotica hebben gebruikt omdat werd gedacht aan een blaasontsteking. Daarmee gaat kostbare tijd verloren: de tumor is dan soms al gevorderd waardoor behandeling moeilijker wordt", waarschuwt Zuiverloon.

Belangrijk eerste signaal van blaaskanker is bloed in de urine. "Urine van een blaaskankerpatiënt lijkt op Roosvicee of rode wijn", vertelt Boormans. "Een kwart van de mensen die bloed plast, heeft kanker aan de urinewegen."

Blaaskanker staat volgens de artsen op nummer 5 op de lijst met meest voorkomende kankers. Een meerderheid van 60 procent van de patiënten heeft ooit gerookt of doet dat nog.