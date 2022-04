Talpa-baas denkt dat Derksen niet terugkomt, vrijdag gesprek

Paul Römer, de directeur radio en televisie van Talpa Network, denkt niet dat Johan Derksen terugkomt op zijn besluit te stoppen met Vandaag Inside. Dat zei Römer vrijdagochtend op NPO Radio 1. Hij gaf hier voor het eerst tekst en uitleg over de kaarsenrel rond Derksen, die dinsdag in Vandaag Inside bekende in het verleden een dronken en bewusteloze vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars.

Derksen zou donderdagavond excuses maken in de uitzending. Maar in plaats daarvan zei hij dat hij wilde stoppen met het programma. ‘Ik denk niet dat hij nog over te halen is’, aldus Römer. ‘Hij heeft duidelijk laten weten waar we staan en wat zijn besluit is. Hij heeft het vaker gezegd en keerde dan wel terug, maar ik denk dat hij het nu wel meent.’

Römer wil en kan niet zeggen of dit ook het einde van het programma VI betekent. Presentator Wilfred Genee en vaste tafelgast René van der Gijp zeiden donderdagavond ook te stoppen als Derksen niet terugkeert. ‘Daar wordt vanochtend over gesproken, ik ga niet op die zaken vooruitlopen.’ De Talpa-baas weerspreekt geruchten op juicekanalen dat de drie mannen donderdag door Talpa zouden zijn gedwongen excuses te maken: ‘We zijn dit in gezamenlijk overleg overeengekomen. Deze mannen laten zich niet dwingen.’