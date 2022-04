Energieconcern Vattenfall boekt meer omzet door sterke vraag

Energieconcern Vattenfall heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet flink zien stijgen door de sterke vraag naar energie als gevolg van het herstel van de coronapandemie. De Zweedse staatsonderneming, die ook in Nederland actief is, zag de winst echter flink dalen ondanks de sterke stijging van de energieprijzen.

De omzet steeg op jaarbasis met 30 procent tot 59,6 miljard Zweedse kroon, omgerekend zo’n 5,8 miljard euro. De omzetstijging is vooral het gevolg van hogere elektriciteitsprijzen in Nederland, Scandinavië en Duitsland. Het totale klantenbestand steeg met 2 procent tot 10,6 miljoen contracten. In Duitsland groeide het klantenbestand met 5 procent tot 4,5 miljoen contracten. In Nederland heeft Vattenfall zo’n 1,2 miljoen klanten.

De winst kwam uit op omgerekend 600 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog bijna 1 miljard euro. De lagere winst wordt volgens Vattenfall mede veroorzaakt doordat door de oorlog in Oekraïne de gasprijzen verder omhoog zijn geschoten. Daardoor zijn ook de kolenprijzen en tot op zekere hoogte ook de emissierechten gestegen.

Hybride en offshore

De windactiviteiten bleven volgens Vattenfall sterke resultaten boeken, dankzij hogere prijzen, nieuwe capaciteit en meer wind. Ook werd het eerste hybride park Haringvliet ingehuldigd, waar wind- en zonne-energie wordt gecombineerd. Bovendien kreeg het bedrijf definitief groen licht voor het offshore windpark Norfolk Vanguard in het Verenigd Koninkrijk.

De energieleverancier heeft vanwege de oorlog in Oekraïne besloten geen kolen en kernenergie meer af te nemen van Rusland. In maart liet het bedrijf al weten geen nieuwe gascontracten af te sluiten met Russische bedrijven. Vattenfall heeft alleen nog een aantal kortlopende contracten met Russische partijen. Die lopen tot eind volgend jaar.