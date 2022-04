Schiphol praat nog met luchtvaartmaatschappijen over drukte

Schiphol is op vrijdagmorgen nog altijd in gesprek met luchtvaartmaatschappijen over het eventueel schrappen van vluchten en het nemen van andere maatregelen om daarmee de verwachte drukte dit weekend het hoofd te kunnen bieden. Gemiddeld verwerkt de luchthaven in de meivakantie dagelijks 174.000 passagiers. Daarmee gaat het in de hele vakantieperiode om 2,8 miljoen passagiers. De piek zaterdag ligt tussen 07.00 en 10.00 uur. Ook rond 14.00 uur wordt het druk.