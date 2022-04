Kabinet kan schip Sunny Liga met gasolie uit Rusland niet weren

Het kabinet kan juridisch gezien vooralsnog niets doen om te voorkomen dat een schip met een lading gasolie uit Rusland in Nederland gaat aanmeren. Deze Sunny Liga en de lading vallen op dit moment niet onder de EU-sancties tegen Rusland, schrijft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de PvdA en Kamerlid Pieter Omtzigt.

Het schip kon eerder niet in Zweden terecht, maar dat was volgens Hoekstra niet omdat de Zweedse autoriteiten het schip weigerden maar omdat de Zweedse havenarbeiders zich verzetten tegen het aanmeren. Vanwege de Russische inval in Oekraïne weigert ‘één van de twee grootste Zweedse havenarbeidersvakbonden sinds 28 maart alle schepen met ‘een band met Rusland’ te lossen’, aldus de minister.

In Nederland geldt een verbod voor schepen die onder Russische vlag varen. Uitzondering daarbij is gemaakt voor brandstof en voedselproducten. Het betrokken schip is geregistreerd op de Marshall Eilanden en het heeft nooit onder een Russische vlag gevaren.

Afnemer

Momenteel wordt volgens de minister geprobeerd de afnemer van de lading te achterhalen. Het kabinet wil daarna in gesprek gaan met deze afnemer. Het is vooralsnog niet gebleken dat het schip is gekoppeld aan een persoon of entiteit die op de sanctielijst staat. Om die reden en omdat de lading op de uitzonderingslijst staat, is er volgens Hoekstra geen juridische grondslag om het schip de toegang tot de Rotterdamse haven te weigeren.

Het kabinet wil zo snel als mogelijk van de import van Russische energie afstappen. Bedrijven zijn opgeroepen de import van Russische olie, kolen en gas zoveel mogelijk te beperken, benadrukt Hoekstra.