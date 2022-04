Materialentekort Duitse industrie loopt terug ondanks oorlog

Het tekort aan materialen in de Duitse industrie is deze maand iets minder geworden, ondanks de handelsbeperkingen door de oorlog in Oekraïne. Onderzoeksinstituut Ifo spreekt van ‘een kleine verlichting’, maar denkt dat die de komende maanden niet duidelijk doorzet. Er wordt alweer gevreesd voor verstoringen die optreden door coronamaatregelen in China.