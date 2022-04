Oekraïne heeft evacuatie burgers gepland uit Marioepol

Oekraïne hoopt vrijdag burgers te evacueren uit de door Russen belegerde staalfabriek in Marioepol. ‘Vrijdag staat een operatie gepland om burgers uit de fabriek te krijgen’, meldt het kantoor van president Volodimir Zelenski, zonder details te geven.

VN-topman António Guterres zei donderdag na zijn ontmoeting met Zelenski dat intense discussies gaande waren om evacuatie vanuit het immense Azovstal-complex mogelijk te maken. Guterres was eerder in de week bij de Russische president Vladimir Poetin en kreeg van hem de toezegging dat de Verenigde Naties samen met het Rode Kruis betrokken worden bij het instellen van een humanitaire corridor vanuit Marioepol.

Volgens Oekraïense bronnen zijn er circa duizend burgers en zo’n vijfhonderd gewonde militairen in het complex. In de tot puin geschoten stad zelf verblijven nog 100.000 mensen, die volgens de gemeenteraad in levensgevaar verkeren door de bombardementen en gebrek aan voedsel en stromend water.