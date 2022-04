Geen groei Franse economie door gevolgen oorlog in Oekraïne

De Franse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar niet gegroeid. Waar door economen en de Banque de France in doorsnee op een kleine groei van 0,3 procent was gerekend, bleef het bruto binnenlands product (bbp) gelijk aan eind vorig jaar. Vooral lagere uitgaven door consumenten en minder investeringen veroorzaakten de stagnatie in de tweede economie van de eurozone.