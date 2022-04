Vraag naar datacenters en krachtige computers stuwt groei Besi

De vraag naar datacenterchips en chips voor extreem krachtige computers heeft chiptoeleverancier Besi in het eerste kwartaal goed gedaan. Het bedrijf uit het Gelderse Duiven ziet de markt nog altijd aantrekken en dat leidt tot meer vraag naar zijn producten die het plaatsen van chips op printplaten mogelijk maakt. Maar het bedrijf maakt ook verpakkingen voor de zeer kwetsbare chips.

De toename van de omzet, die met 202,4 miljoen euro haast 18 procent hoger lag dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, is deels te danken aan het feit dat Besi meer producten wist te leveren. Volgens topman Richard Blickman kwam dat door sterke planning en het aanhouden van strategische voorraden. Ook werden problemen die er eind vorig jaar nog waren door een overstroming in Maleisië opgelost.

De nieuwe orders liggen wel een stuk lager dan begin vorig jaar. Met name Chinese bedrijven die diensten leveren voor smartphonemakers en elektronicabedrijven nemen al sinds halverwege vorig jaar minder af. Ook dalen de orders van smartphonemakers altijd nadat ze hun nieuwe modellen hebben geïntroduceerd.

De winst van Besi steeg op jaarbasis met ruim driekwart en kwam uit op 67,5 miljoen euro. De onderneming verwacht in het lopende kwartaal de omzet met 10 procent te kunnen laten stijgen ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar en geeft aan dat de financiële situatie gezond is. Besi voert dan ook de aankopen van eigen aandelen op.