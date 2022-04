CBS: afzetprijzen industrie stijgen het sterkst sinds 1981

De prijzen die industriële bedrijven voor hun goederen vragen zijn in maart verder gestegen. In de afgelopen maand lagen die prijzen bijna 26 procent hoger dan in de dezelfde periode een jaar eerder. Dat is de grootste stijging sinds het begin van de metingen in 1981, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De prijsdruk nam daarmee verder toe, want in februari waren de prijzen nog bijna 22 procent hoger dan een jaar eerder. Volgens het CBS is de toename vooral te wijten aan de prijsstijgingen van energie. In maart 2022 speelt ook voor het eerst de oorlog in Oekraïne mee. De effecten hiervan komen bovenop de prijsstijgingen die ontstonden door het snelle herstel van de economie na de coronacrisis.

De industrie verhoogde de prijzen door gestegen kosten van grondstoffen, energie en transport. Daardoor waren de ondernemingen zelf ook meer geld kwijt. De producentenprijzen hangen nauw samen met de inflatie omdat de hogere industrieprijzen ook leiden tot hogere prijzen in de winkel. Wel zullen verkopers mogelijk een deel van de stijging zelf opvangen.

Hoger

In nagenoeg alle bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in maart hoger dan een jaar eerder. Producten van de aardolie-industrie waren in maart 106,1 procent duurder dan in maart 2021. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in maart 38,5 procent hoger dan een jaar eerder.

In maart kostte een vat ruwe North Sea Brent ongeveer 101 euro. Dat was ruim 83 procent meer dan een jaar eerder. In februari 2022 kostte een vat Brentolie bijna 83 euro, ongeveer 61 procent meer dan een jaar eerder.