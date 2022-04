Salomonseilanden kritisch op Australië na toenadering China

De spanningen tussen de Salomonseilanden en Australië lopen verder op door een kritische toespraak die premier Manasseh Sogavare vrijdag heeft gegeven. De leider van de eilandengroep in de Stille Oceaan zegt ‘diep teleurgesteld’ te zijn in Australië en heeft naar eigen zeggen het volste recht om een omstreden veiligheidsverdrag met China aan te gaan.

Vorige week kondigde Beijing aan dat het een verdrag met de eilandengroep ten noordoosten van Australië getekend heeft. Wat er precies in het met China gesloten akkoord staat is onduidelijk, maar een conceptversie ervan verscheen vorige maand op sociale media en leidde tot onrust in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Deze landen zijn belangrijke bondgenoten van de Salomonseilanden en vrezen dat China militair invloed probeert te krijgen op de regio.

De Australische minister van Binnenlandse Zaken noemde het woensdag ‘zeer waarschijnlijk’ dat China een militaire basis opent op de eilandengroep. Mogelijk kunnen er dan voor het eerst Chinese marineschepen aanmeren in dit deel van de Stille Oceaan. De chef van de Australische inlichtingendiensten zei te vrezen voor de gevolgen voor het ‘kwetsbare en onstabiele land’.

Ontoereikend

Honderd Australische politieagenten en militairen trokken eind vorig jaar naar de Salomonseilanden om een einde te maken aan hevige demonstraties. Volgens Sogavare was die hulp echter onvoldoende en het veiligheidsverdrag dat de eilandengroep momenteel met Australië heeft, is wat de premier betreft dan ook ontoereikend.

Premier Sogavare zegt volgens The Sydney Morning Herald tijdens zijn toespraak daarnaast dat zijn land een verdrag mag sluiten omdat Australië ook op eigen houtje besloot met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in zee te gaan, doelend op het veiligheidspact AUKUS dat in september vorig jaar gepresenteerd werd. ‘Wij reageerden niet hysterisch of theatraal, maar accepteerden het Australische besluit’, aldus Sogavare.