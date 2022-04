Chemicaliëndistributeur IMCD trekt zich terug uit Rusland

De Nederlandse chemicaliëndistributeur IMCD staakt zijn activiteiten in Rusland. De onderneming maakte bekend de kantoren in Sint-Petersburg en Moskou te sluiten. IMCD had vanwege de oorlog in Oekraïne eerder al de import en export naar Rusland opgeschort. Ook de lokale activiteiten waren al minder als gevolg van de internationale sancties tegen Rusland.

IMCD is een beursgenoteerde onderneming die een plek heeft in de leidende AEX-index in Amsterdam. Volgens de onderneming zal de terugtrekking geen ‘materiële impact’ hebben op de resultaten dit jaar.

IMCD maakte het nieuws bekend in het kielzog van de kwartaalresultaten. Volgens topman Piet van der Slikke waren de resultaten in de eerste maanden van het jaar sterk omdat de onderneming blijft profiteren van de sterke vraag en stijgende prijzen. IMCD levert onder andere grondstoffen voor producten zoals diervoeding, tandpasta, autolakken en vitaminepillen. Het bedrijf maakt deze grondstoffen niet zelf, maar koopt ze in bij diverse chemiebedrijven.

De omzet van de onderneming steeg met een derde tot 1,1 miljard euro. De operationele winst viel met 88,2 miljoen euro bijna 60 procent hoger uit dan een jaar eerder. De resultaten werden vooruitgeholpen door eerdere overnames. Daarbij wist de onderneming de winstmarges op te voeren. Ook profiteerde het bedrijf van gunstige wisselkoersen.