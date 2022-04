Californië start onderzoek naar plasticvervuiling oliebedrijven

‘Genoeg is genoeg’, zegt advocaat Rob Bonta namens Californië over de zaak die de eerste in zijn soort zou zijn. ‘De waarheid is dat het overgrote deel van alle plastic niet gerecycled kan worden’, stelt Bonta. Slechts zo’n 9 procent van alle plastic kan worden hergebruikt, de rest wordt begraven, verbrand of belandt in het milieu.

Als gevolg daarvan consumeren mensen volgens Bonta wekelijks ‘een hoeveelheid plastic die gelijkstaat aan een creditcard’. Dat gebeurt via het water dat we drinken, het voedsel dat we eten en de lucht die we inademen, aldus de advocaat. De staat wil onderzoeken of er door de olie-industrie in de afgelopen jaren wetten zijn overtreden.

In de jaren zeventig zou bij oliebedrijven al bekend zijn geweest dat recycling nooit economisch haalbaar kan worden. Ondanks dat zou er onverminderd plastic zijn geproduceerd. Als onderdeel van het grootschalige onderzoek is Exxon Mobil door de staat gedagvaard om vragen te beantwoorden over zijn rol in deze vermeende doofpotaffaire.