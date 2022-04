Media: Russische inlichtingendiensten achter aanval op Moeratov

De aanval op de Russische journalist en Nobelprijswinnaar Dmitri Moeratov eerder deze maand zou het werk zijn van Russische inlichtingendiensten. The Washington Post en The New York Times melden dat donderdag op basis van anonieme bronnen binnen de Amerikaanse regering.

Moeratov werd in een trein die vanuit Moskou onderweg was naar Samara aangevallen en besmeurd met rode verf. Hij liep daarbij schade op aan zijn ogen maar behield zijn zicht. De hoofdredacteur van de onafhankelijke krant Novaja Gazeta, die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede kreeg (gedeeld), zei dat zijn belager waarschijnlijk reageerde op zijn berichtgeving over de Russische invasie in Oekraïne.

Enkele dagen na het voorval werd een oud-militair gearresteerd door de Russische autoriteiten vanwege de aanval. Een nationalistische militaire groep claimde de daad en noemde het ‘wraak’ voor de gesneuvelde Russische soldaten in Oekraïne.

Op basis waarvan de Amerikanen stellen dat de Russische inlichtingendiensten achter de aanval zitten, is niet duidelijk. De Russische ambassade in Washington wilde volgens de Amerikaanse kranten niet op de beschuldiging reageren.