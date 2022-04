Time: Russische troepen wisten Zelenski bijna te overmeesteren

In een reportage in het tijdschrift Time spreekt de Oekraïense president Volodimir Zelenski donderdag uitgebreid over zijn ervaringen tijdens de oorlog in zijn land. Hij vertelt onder meer hoe het Oekraïense leger hem in de eerste dagen van de oorlog waarschuwde voor Russische parachutisten die in Kiev landden en probeerden hem te overmeesteren.