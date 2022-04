Weer minder meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld

De gezamenlijke vestigingen van Veilig Thuis kregen vorig bijna 120.000 meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat waren er 8000 minder dan in 2020. Ze gaven wel vaker advies aan slachtoffers, omstanders of professionals, namelijk 134.000 keer, 12.000 keer meer dan een jaar eerder. Een verklaring geeft het CBS niet.

Bij Veilig Thuis kan iedereen terecht die kindermishandeling of huiselijk geweld vermoedt of advies wil bij een dergelijke kwestie. Het aantal meldingen daalt al sinds 2019. Het aantal adviezen nam tot en met de eerste helft van 2021 toe, maar is in het tweede halfjaar weer licht gedaald.

Het CBS telde ook de jongeren die jeugdzorg kregen in een gesloten inrichting. Dat waren er vorig jaar 1815, 265 minder dan in het jaar ervoor. In totaal kregen bijna 461.000 jongeren een vorm van jeugdzorg in het afgelopen jaar.

In de periode 2015-2019 zaten jaarlijks circa 2500 jongeren in een gesloten jeugdinrichting. In 2020 daalde dat aantal naar 2080 en in 2021 dus naar 1815 jongeren.