Politie verbiedt pro-Palestijnse demonstratie in Berlijn

De Duitse politie heeft een pro-Palestijnse demonstratie verboden die vrijdagmiddag zou worden gehouden in Berlijn. Reden is de vrees voor antisemitische incidenten. ‘Op basis van recente ervaringen is er reële dreiging van antisemitische uitlatingen, verheerlijking van geweld en gewelddadigheden’, aldus een toelichting van de politie.

De bijeenkomst was aangekondigd om ‘te protesteren tegen de Israëlische agressie in Jeruzalem’. De betogers zouden van de Oranienplatz in Kreuzberg naar het Hermannplein in Neukölln lopen. Vorige week liep een vergelijkbare actie, die enkele honderden Palestijnse sympathisanten trok, uit de hand. De demonstranten schreeuwde antisemitische leuzen en bekogelden de agenten met stenen en vuurwerk. Er werden verscheidene arrestaties verricht.