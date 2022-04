Amazon lijdt verlies door hoge kosten en afschrijving op Rivian

Webwinkelconcern Amazon heeft duidelijk last gehad van stijgende kosten voor personeel en brandstof. Het bedrijf boekte een iets hogere omzet, maar sloot het eerste kwartaal af met een nettoverlies van 3,8 miljard dollar. Naast alle extra uitgaven om de bestellingen af te kunnen leveren, moest het techbedrijf een forse afschrijving doen op zijn belang in de fabrikant van elektrische auto’s Rivian.

Amazon, een van de grootste private werkgevers in de Verenigde Staten, verhoogde vorig jaar de uurlonen voor veel medewerkers van distributiecentra tot een gemiddelde van 18 dollar per uur. Ook de salarissen voor kantoor- en techmedewerkers moesten fors omhoog om op de krappe arbeidsmarkt voldoende personeel aan te kunnen trekken. Om de sterk gestegen brandstofkosten enigszins te drukken bracht het bedrijf bij verkopers op zijn platform een toeslag in rekening.

Nu zegt topman Andy Jassy dat Amazon niet langer de eigen capaciteit wil vergroten door meer personeel aan te nemen of fysiek uit te breiden. In plaats daarvan investeert het bedrijf in manieren om productiever te worden en kosten te besparen. ‘We weten hoe dit moet en hebben dit eerder gedaan. Het kost waarschijnlijk wat tijd, ook vanwege de inflatie en druk op logistieke ketens’, stelt Jassy in een toelichting.

In de eerste drie maanden van 2022 behaalde Amazon een omzet van 116,4 miljard dollar, een stijging van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het operationele resultaat, waar Amazon belastingen, rentebetalingen en afschrijvingen niet in meerekent, viel ruim de helft lager uit dan een jaar eerder op 3,7 miljard dollar. Doordat Amazon 7,6 miljard dollar op Rivian moest afschrijven eindigde het bedrijf met een nettoverlies.