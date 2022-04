Johan Derksen zegt te stoppen met Vandaag Inside

Johan Derksen zegt te vertrekken bij het SBS6-programma Vandaag Inside, na zijn uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Ik kap’, zei hij donderdag in de uitzending. Het vertrek van Derksen betekent mogelijk ook het einde van het programma. Wilfred Genee gaf aan dat ze dan maar helemaal moeten stoppen, maar onduidelijk is of dat ook echt gebeurt.