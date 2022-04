Johan Derksen over misbruikverhaal: dat is een uitglijer van mij

Johan Derksen heeft donderdagavond in Vandaag Inside toegegeven ‘een uitglijer’ te hebben gemaakt met zijn uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Dat is dom’, aldus Derksen.

Hij kwam onder vuur te liggen nadat hij dinsdag had verteld dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd. In de uitzending van woensdag zwakte hij dat verhaal weer af. ‘De feiten klopten niet helemaal en ik ben te voorbarig geweest’, legde Derksen het verschil in zijn verhaal uit.

Derksen deelde het verhaal toen het dinsdag in Vandaag Inside ging over de beschuldiging van seksueel misbruik tegenover Johnny de Mol. Hij wilde ‘de hand in eigen boezem’ steken en zelf iets delen. ‘Voor het eerst in mijn leven stel ik me kwetsbaar op.’