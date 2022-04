Opnieuw vogelgriep aangetroffen bij pluimveebedrijf in Lunteren

Bij een pluimveebedrijf in het Gelderse Lunteren is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 50.000 legkippen worden geruimd om verspreiding te voorkomen, zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag. Nog geen week geleden werden ook al meerdere bedrijven in de buurt geruimd, toen ging het om de zevende besmetting in deze regio in twee weken tijd.

In een straal van 1 kilometer rondom het getroffen bedrijf liggen nog vijf pluimveebedrijven, waarvan er drie leegstaan. De overige twee bedrijven worden ook geruimd, uit voorzorg. Bij 37 andere bedrijven die vlakbij liggen, wordt onderzocht of dieren zijn besmet met vogelgriep.

Pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei worden de afgelopen periode geteisterd door vogelgriep. Onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research wees donderdag uit dat het virus lijkt verspreid tussen de bedrijven onderling. Waarschijnlijk zijn eerst twee bedrijven in het gebied besmet geraakt door wilde vogels, waarna het virus zich naar andere plekken in het gebied kon verplaatsen.

Al maanden is er vogelgriep in ons land. Sinds oktober vorig jaar geldt daarom een ophokplicht voor vogels bij commerciële pluimveehouders. Veel landen in Europa hebben te maken met vogelgriep.