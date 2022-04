Rusland meldt zware luchtaanvallen op Oekraïne

De berichten konden niet onafhankelijk worden geverifieerd. Rusland gaf ook niet aan waar het toesloeg, maar volgens de burgemeester van Kiev werd de Oekraïense hoofdstad donderdag getroffen door een Russische aanval.

Oekraïne meldde ook Russische beschietingen van de zuidelijke steden Odessa en Mikolajiv, waar tientallen woningen, auto’s en bedrijven beschadigd raakten. Over schade in Odessa is nog niets bekend.