Doorgaan theatertournee Johan Derksen hangt af van excuses

Of Johan Derksen zondag gaat beginnen aan zijn theatertournee, hangt af van de excuses voor het ‘kaarsenverhaal’ waarmee hij donderdagavond komt in Vandaag Inside. Agentschap AT Next laat in een reactie weten dat de uitzending wordt afgewacht voordat een besluit daarover valt.

Derksen zei in de uitzending van dinsdag dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd zou hebben. In de aflevering van woensdag nuanceerde hij dit en zei hij dat er geen penetratie had plaatsgevonden. AT Next is ‘enorm geschrokken’ van het verhaal en ‘distantieert zich als bedrijf volledig’ van de uitspraken.

De voetbalanalist en muziekliefhebber begint volgens planning zondag in Den Helder aan zijn theatertournee Johan Derksen presenteert: The Sound of The Blues & Americana. AT Next zal vrijdag een beslissing nemen of de theatertournee doorgaat.