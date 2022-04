Mondkapje blijft verplicht in openbaar vervoer Italië

Italianen moeten tot zeker half juni mondkapjes blijven dragen in het openbaar vervoer en in sportzalen, bioscopen en theaters. De Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza maande de bevolking wel voorzichtig te blijven, omdat de coronapandemie nog niet voorbij is. Italië meldde donderdag bijna 70.000 nieuwe besmettingen.

Italianen hoeven vanaf eind april niet meer de pas te tonen die aangeeft dat ze gevaccineerd zijn of negatief getest als ze naar een restaurant, bioscoop of winkels willen. De pas is alleen nog nodig voor bezoek aan een ziekenhuis en andere zorginstellingen. Deze maatregel geldt nog het hele jaar.