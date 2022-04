Kansspelbedrijf TOTO stopt per direct de ‘jarenlange samenwerking’ met tv-programma Vandaag Inside vanwege de uitspraken over seksueel grensoverschrijdend gedrag die voetbalanalist Johan Derksen dinsdag en woensdag deed in het programma. Dat meldt een woordvoerder van De Nederlandse Loterij, waar TOTO onder valt. TOTO gaat ook niet meer adverteren in de reclameblokken rond het programma.