Moederbedrijf Thuisbezorgd bovenaan in hogere AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, is donderdag bovenaan geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. Daarmee herstelde het bedrijf iets van eerdere verliezen. De top van de internetonderneming staat onder toenemende druk van kritische aandeelhouders, omdat de aankoop van het Amerikaanse Grubhub een miskleun lijkt te zijn.

Just Eat Takeaway eindigde donderdag 3,7 procent hoger. Eerder deze week werd bekend dat een activistische aandeelhouder van het bedrijf heeft aangedrongen op het vertrek van de financiële topman van het bedrijf. Deze beleggersfirma, Cat Rock, is na topman Jitse Groen de grootste aandeelhouder in het bedrijf.

De AEX sloot 1,4 procent hoger op 705,93 punten. Winkelvastgoedinvesteerder Unibail Rodamco Westfield was de grootste verliezer met een min van 4,3 procent. De eigenaar van onder andere winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam merkt een duidelijk herstel na de coronacrisis. Wel is de leegstand toegenomen.

InPost

De MidKap klom een fractie tot 1037,63 punten, onder aanvoering van InPost. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes won bijna 11 procent dankzij een koopadvies van Goldman Sachs. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen 1,4 procent.

Unilever klom 2,5 procent. Door zijn prijzen te verhogen wist het bedrijf de omzet afgelopen kwartaal op te krikken en zo de sterk gestegen grondstofkosten door het conflict in Oekraïne enigszins het hoofd te bieden. Het concern denkt wel dat de kosten voor grondstoffen en materialen in de tweede jaarhelft hoger zullen uitvallen en waarschuwde dat dit de winst onder druk zal zetten.

Carlsberg

In Kopenhagen won Carlsberg 0,5 procent. De Deense bierbrouwer verkocht afgelopen kwartaal meer bier tegen hogere prijzen. Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies liet weten bijna 3,9 miljard euro af te schrijven op een gasproject in Rusland. Desondanks won het aandeel 3,7 procent.

Het Duitse maaltijdboxenbedrijf HelloFresh won bijna 5 procent na een recordomzet in het eerste kwartaal. In Londen stegen de banken Barclays en Standard Chartered respectievelijk 3,5 procent en 13 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers.

De euro was 1,0499 dollar waard, tegen 1,0551 dollar een dag eerder. Olie werd duurder na berichten dat Duitsland zich achter een Europese boycot van Russische olie schaart. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 103,82 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 106,65 dollar per vat.