OM: cel voor 16-jarige jongen na messteek in rug 12-jarig meisje

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de kinderrechter in Den Haag 300 dagen jeugddetentie geëist tegen een 16-jarige jongen uit ‘s Gravenzande, omdat hij op 29 juli vorig jaar een 12-jarig meisje zonder enige aanleiding met een mes in haar rug zou hebben gestoken. Het geweld deed zich voor in het Delftse park Buitenhof, waar het slachtoffer met een vriendinnetje aan het spelen was. Het meisje moest voor behandeling naar een ziekenhuis.