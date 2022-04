India en Pakistan lijden onder vroege hittegolf

In grote delen van India en Pakistan lijdt de bevolking momenteel onder een even vroege als hevige hittegolf. De temperaturen kwamen donderdag opnieuw ruim boven de 40 graden uit. In New Delhi steeg het kwik tot 43 graden. India maakte al de warmste maart mee sinds het bijhouden van de statistieken 122 jaar geleden begon.

De meteorologische diensten van beide landen waarschuwen de mensen voortdurend maatregelen te nemen tegen de aanhoudende hitte, zoals voldoende drinken, de schaduw opzoeken en voor verkoeling zorgen. In de Indiase hoofdstad doen de straatverkopers van water met citroen en de meloenenkraampjes goede zaken.

In Zuid-Azië zijn temperaturen boven de 40 graden niets bijzonders, maar zo vroeg in het jaar wel. Doorgaans houden de Indiërs en Pakistani er pas in mei en juni rekening mee. Volgens de directeur van de gezondheidsdienst in Gandhinagar is de huidige hittegolf een waarschuwing voor wat nog komen gaat. Meteorologen in de Pakistaanse miljoenenstad Karachi wezen op het uitblijven van de verkoelende zuidenwind uit de Arabische Zee in april.

Klimaatverandering

Weerdeskundigen van het Imperial College London wijten de extreme temperaturen in deze tijd van het jaar in India aan de klimaatverandering. ‘Vóór de opwarming van de aarde kwamen temperaturen zoals deze maand in India eenmaal in de 50 jaar voor. Nu één keer in de vier jaar’, aldus Mariam Zachariah. ‘En zolang de uitstoot van broeikasgassen niet stopt, gaat het nog veel vaker gebeuren.’

Behalve voor de inwoners hebben deze weersomstandigheden ook gevolgen voor de landbouw. In de Indiase deelstaten Punjab, Haryana en Uttar Pradesh was volgens de krant The Economic Times de tarweoogst 10 tot 35 procent minder. Ook is het gevaar van brand, zoals onlangs op een vuilstortplaats bij New Delhi en in Pakistaanse bossen, toegenomen en kan het sneller smelten van de sneeuw en gletsjers in de Himalaya voor problemen zorgen.