Ook Jumbo roept tomatensoep terug om plastic in balletjes

Ook supermarktketen Jumbo roept zijn tomatensoep terug omdat er mogelijk plastic in de gehaktballetjes zit. Woensdag deed PLUS dit ook al om dezelfde reden. Hoe de plastic deeltjes in de balletjes terecht zijn gekomen is niet bekend.

Jumbo adviseert de soep niet te consumeren en terug te brengen naar een van de filialen. Het gaat om de tomatensoep van 570 ml en 300 ml met houdbaarheidsdatum 10 juni 2023 en 17 juni 2023. De producten hebben de streepjescode 8718452479122 en 8718452479023.