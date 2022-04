Oekraïens graan voortaan via Bulgaarse haven geëxporteerd

Oekraïne en Bulgarije hebben afgesproken dat Oekraïens graan voortaan via de Bulgaarse havenstad Varna zijn weg naar andere landen kan vinden. Door de Russische inval is het voor Oekraïne onmogelijk om via de eigen havens graan te exporteren. De oorlog in het Oost-Europese land, dat wereldwijd een belangrijke exporteur van tarwe en andere granen is, leidde mede daarom tot grote zorgen over de voedselvoorziening in armere landen.