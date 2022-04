Betaalvereniging: Groot aandeel digitale betalingen houdt aan

Afgelopen jaar bleef het aantal digitale betalingen, zoals pin- en onlinebetalingen, hoog. Daarmee houdt de versnelling van een al bestaande trend aan, meldt Betaalvereniging Nederland. Die versnelling was in 2020 ingezet als gevolg van de coronapandemie.

Vanwege de coronapandemie werd sinds het voorjaar van 2020 in veel winkels opgeroepen om waar mogelijk te pinnen. Ook contactloze betalingen, waarbij consumenten de pinpas, mobiele telefoon of smartwatch bij de pinautomaat houden en hem er niet meer in hoeven te steken, werden populair.

Inmiddels zijn bijna negen van de tien pinbetalingen contactloos. Haast een kwart gebeurt zonder pinpas, grotendeels met de mobiele telefoon. Het aandeel contante betalingen in winkels daalde intussen tot ongeveer een op de vijf. De betaalvereniging verwacht niet dat dit weer op het niveau van voor corona komt.

Toegankelijkheid

Ook zijn Nederlanders meer online gaan bestellen. Bijna een derde van alle betalingen in de detailhandel vindt plaats bij een webwinkel.

Voor de meeste mensen zijn die digitale betalingen gemakkelijk, maar sommigen hebben er moeite mee. Het ‘beschikbaar en toegankelijk houden van dagelijkse betalingen’ was vorig jaar dan ook een belangrijk aandachtspunt van de organisatie waarbij onder meer de banken aangesloten zijn.

Die banken hebben bijvoorbeeld de voorlichting en hulp rond digitale betaaldiensten uitgebreid, laat directeur Gijs Boudewijn van de Betaalvereniging weten. Ook was de vereniging net als consumenten- en winkeliersorganisaties medeondertekenaar van het Convenant Contant Geld van De Nederlandsche Bank (DNB). De ondertekenaars beloven zich in te zetten voor het beschikbaar houden van contant geld.