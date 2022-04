Oekraïne onderzoekt rol tien Russen bij oorlogsmisdaden Boetsja

Justitie in Oekraïne is bezig met onderzoek naar tien Russische militairen die ervan worden verdacht oorlogsmisdaden te hebben gepleegd in Boetsja. In dat stadje bij Kiev werden honderden burgers dood aangetroffen nadat het Russische leger er vorige maand was vertrokken.

De tien militairen van de 64e gemotoriseerde infanteriebrigade van het Russische leger worden verdacht van wrede daden tegen burgers en andere overtredingen van het oorlogsrecht, liet de hoofdaanklager in Kiev weten in een verklaring. In Boetsja werden slachtoffers met vastgebonden handen en massagraven gevonden. Oekraïne heeft evenals de Amerikaanse president Joe Biden Rusland beschuldigd van genocide.

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag onderzoekt sinds begin maart of er oorlogsmisdaden in Oekraïne zijn gepleegd tijdens de Russische invasie en is bezig bewijsmateriaal te verzamelen. Hoofdaanklager Karim Khan bracht onlangs een bezoek aan Boetsja, waar forensische onderzoekers proberen vast te stellen wat er is gebeurd.

Nederland en andere westerse landen werken actief mee aan dat onderzoek. Enkele tientallen Nederlandse marechaussees gaan naar Oekraïne om daar mee te helpen met het onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden.