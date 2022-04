Acht jaar cel en tbs geëist voor seksueel misbruik zes meisjes

Voor het seksueel misbruiken van zes meisjes en kinderpornobezit eist het Openbaar Ministerie tegen de 40-jarige Michel T. uit Hoogeveen acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. De slachtoffers waren tussen de 5 en 13 jaar oud en werden volgens het OM van oktober 2018 tot medio juni 2021 misbruikt op een camping in Echten en in de woning van de verdachte.

De man werd vorig jaar in juni opgepakt, nadat de ouders van twee zusjes van 5 en 8 jaar oud naar de politie waren gestapt. Hun dochters waren na een barbecue bij de man en zijn toenmalige, zwangere partner in de caravan op de camping blijven slapen. De meisjes vertelden de volgende dag dat zij door de man waren betast.

Bij zijn aanhouding bleek de Hoogevener kinderporno in zijn bezit te hebben. Hier zaten pornografische afbeeldingen tussen van een dochtertje en twee zoontjes van een vrouw uit Roermond, met wie T. een relatie had. Deze afbeeldingen waren door de moeder gemaakt en via WhatsApp naar T. gestuurd. De 37-jarige vrouw staat later donderdag voor de rechtbank in Assen terecht.