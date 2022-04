Heesen kan breuk met Russische eigenaar niet via rechter forceren

Superjachtenbouwer Heesen Yachts in Oss is er niet in geslaagd een notaris via de rechter te dwingen mee te werken aan het verbreken van de banden met de Russische eigenaar Vagit Alekperov. Het bedrijf wilde de aandelen die Alekperov, diens vrouw en zoon in Heesen Yachts hebben onderbrengen in een stichting, om zo problemen rond eventuele sancties te voorkomen. De notaris was bang dat met die actie juist Europese sancties kunnen worden ontdoken.