Amerikaanse economie onverwachts gekrompen in eerste kwartaal

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van 2022 met 0,4 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Dat komt onder andere doordat de Verenigde Staten minder exporteerden en de overheidsuitgaven daalden. Daarnaast werden er minder auto’s geproduceerd waardoor bedrijfsvoorraden minder hard groeiden, wat een gevolg is van de grote schaarste aan onderdelen zoals chips. Economen hadden in doorsnee juist op een stijging gerekend.