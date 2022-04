Aansteken Bevrijdingsvuur Wageningen live op tv te zien

Het aansteken van het Nationale Bevrijdingsvuur in Wageningen is van 4 op 5 mei rechtstreeks op televisie te zien. Het ontsteken van de vlam maakt deel uit van het programma Vuur van de Vrijheid, dat een brug wil slaan tussen herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei. Aan het NOS-programma doen onder anderen cabaretier Paul van Vliet, zanger Jamai en singer-songwriter Meau mee.

Twintig Britten die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog meegeholpen hebben om Nederland te bevrijden reizen voor de herdenkingsactiviteiten volgende week naar Wageningen. Een van hen steekt samen met de Wageningse burgemeester Floor Vermeulen precies om middernacht de vlam aan op het plein voor Hotel De Wereld, waar destijds is onderhandeld over de voorwaarden voor capitulatie van de Duitse bezetters. Vervolgens brengen zo’n 1500 estafettelopers het bevrijdingsvuur naar tachtig gemeenten in Nederland. Op 5 mei wordt vanuit Nijmegen ook een fakkel naar het Duitse Kleve gebracht.

Het nationale tv-programma begint op 4 mei om 23.00 uur. Voorafgaand aan het NOS-programma is er een benefietconcert in Wageningen, waarvan de opbrengst bestemd is voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het concert wordt gepresenteerd door Victoria Koblenko. Dit concert is rechtstreeks op Omroep Gelderland te volgen.