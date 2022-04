FT: Europese Commissie komt met aanklacht tegen Apple om NFC-chip

De Europese Commissie komt volgende week met een aanklacht tegen Apple vanwege de manier waarop de iPhonemaker het gebruik van de NFC-chips beperkt, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Door alleen betalingen via Apple Pay toe te staan, sluit Apple andere betalingsbedrijven zoals banken, maar ook bijvoorbeeld PayPal, buiten.

De Europese mededingingswaakhond meent dat Apple daarmee zijn marktmacht misbruikt. Bij mobiele telefoons met het Android-besturingssysteem van Google hebben software-ontwikkelaars veel meer mogelijkheden om de NFC-chip te gebruiken. Die telefoons kunnen in veel landen dan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld in te checken in het openbaar vervoer of voor draadloze betalingen via apps.

Apple staat alleen toe dat het eigen Apple Pay-netwerk gebruikt wordt. Banken die dat willen ondersteunen moeten per betaling een klein percentage afdragen aan Apple.

Als de Europese Commissie Apple daadwerkelijk aanklaagt kan dat een miljardenboete betekenen voor het Amerikaanse bedrijf. Die kan oplopen tot 10 procent van de wereldwijde omzet.

Het onderzoek van de Europese mededingingswaakhond naar Apple Pay loopt al sinds 2020. Er lopen ook onderzoeken tegen de iPhonemaker over verstoring van de concurrentie op het gebied van e-books en muziekstreaming.