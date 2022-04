KLM-leiding praat met or over situatie grondpersoneel

De leiding van KLM is donderdagmiddag in gesprek met leden van de ondernemingsraad (or) van de maatschappij over de situatie bij het grondpersoneel. De maatschappij wil voorkomen dat medewerkers die belast zijn met onder andere het afhandelen van de vracht en de bagage andermaal tot actie overgaan. Volgens de or is het zaak dat de problemen worden opgelost als het gaat om werkdruk en gaten in de roosters. Vakbonden zijn nog niet bij de gesprekken aanwezig.