Talpa: Johan Derksen gaat excuses maken voor ‘kaarsenverhaal’

Johan Derksen gaat donderdagavond in het programma Vandaag Inside excuses maken voor het ‘kaarsenverhaal’. Dat heeft Talpa Network donderdagmiddag laten weten in een korte verklaring. Derksen vertelde in de uitzending van dinsdag dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd zou hebben. In de uitzending van woensdag nuanceerde hij dit en zei hij dat er geen penetratie had plaatsgevonden.