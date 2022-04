Zakenblad: Volkswagen wil tweede fabriek in VS bouwen

Het Duitse autoconcern Volkswagen is van plan een tweede fabriek te gaan bouwen in de Verenigde Staten. Dat meldde het zakenblad Manager Magazin. Het bedrijf zou daarmee zijn marktaandeel op de grote Amerikaanse automarkt willen vergroten.

Mogelijk kan de nieuwe fabriek komen naast de bestaande Volkswagen-fabriek in Chattanooga in de staat Tennessee. De productiecapaciteit in de VS zou kunnen groeien naar wel 600.000 auto’s per jaar. De capaciteit van de bestaande fabriek in de VS ligt nu op ongeveer een kwart miljoen auto’s per jaar. Overigens zou er nog geen definitief besluit over de nieuwe fabriek zijn genomen.

Ook wordt de bouw van een fabriek voor batterijen voor elektrische auto’s bekeken, aldus Manager Magazin. Daarmee zou Volkswagen beter de strijd aan kunnen gaan met Tesla op de Amerikaanse markt. Het plan komt uit de koker van Volkswagen-topman Herbert Diess. Hij is naar verluidt vastbesloten de uitbreiding in de VS door te zetten.